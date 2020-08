Wij lezen uit Mattheüs 14:2020: "En de Engel zeide tot hen/ Neme mee naar de Stad Kanaäns 419 kilo cocaïne met den vrachtwagen/ En Geert Post antwoordde/ Komt voor de bakker maat".

Een hoop gedoe op Urk (bekend uit het Algemeen Dagblad), waar de positie van wethouder Geert Post onhoudbaar lijkt geworden. De zoon van Geertje Post, Jolle Post, is namelijk vorige week opgepakt in Calais omdat hij 419 kilo harddrugs bij zich had. Komt in de beste families voor uiteraard en bovendien wist hij nergens van. "Mijn zoon en ik zijn hier niet bij betrokken" zei Post en dat kan natuurlijk kloppen: wij hebben ook weleens per ongeluk 419 kilo harddrugs een papiertje onder onze schoen zonder dat we het weten. Het is alleen nogal pijnlijk dat vader Post sinds 2019 werkzaam is voor het bedrijf van zijn zoon, en hij dit niet had gemeld bij de gemeente. Wat je noemt een politieke doodzonde en aangezien hunnie van de SGP wel van het strenger straffen zijn, zal er binnenkort wel een Post vrijkomen in het Urker gemeentebestuur. Succes met solliciteren!