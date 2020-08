@Jenny_L

Meer info over dit: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

Uit het artikel:

"De bevindingen uit het vertrouwelijke rapport lijken tegenstrijdig met wat het RIVM in openbare publicaties beweert. Zo stelt het instituut in antwoord op vragen van het ministerie van Volksgezondheid dat er ‘momenteel geen uitbraak in Nederland bekend is waarbij is gebleken dat (gebrek aan) ventilatie een hoofdrol heeft gespeeld bij de transmissie van SARS-CoV-2’.

Opmerkelijk is dat het RIVM de Ventilatierichtlijn vorige week juist op dit punt stilzwijgend heeft herzien, drie dagen na de rapportage over het verpleeghuis in Maassluis. Daarin staat nu: ‘Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.’"

RIVM heeft dus stilzwijgend herzien.... Zoveelste f*ck up van die mensen daar. (Geventileerde) diepe zucht.