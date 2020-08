Twee enorme explosies in Beirut, Libanon. Eentje in de haven, en eentje in het centrum. Er zijn berichten dat het in de buurt van de residentie van de voormalige minister-president Hariri is. Volgens lokale media gaat het om een vuurwerk-opslag danwel een loods vol nitraat. Nog geen meldingen over slachtoffers en/of malloten die de boel opeisen. Later meer.

Volkskrant-mevrouw ook getroffen. NU KOMT HET WEL HEEL DICHTBIJ

Ah. Vuurwerk + massadetonatie

Daar komen de aftermath videos.