Hij trok de dekens nog eens over diep over zijn oren. “Oh, kut” murmelde hij, “ wat zou Hans hiervan gevonden hebben?” “Wat zit je nu te lawaaien” zei zijn man slaperig. “Kun je je kop ook tijdens het slapen niet eens houden?” Hij stond op en liep naar de badkamer. “Ik heb een droge bek gekregen van daarnet, even wat water drinken. Wat heb je eigenlijk gegeten gisteravond, kutver”.

Hij hoorde het niet eens. “ Morgen maar even sparren met Sigrid en Katja. Oh fuck, die zit in thuisquarantaine” dacht hij en krabde aan zijn ballen. Waarom bracht Katja hem toch altijd in verwarring? Nou ja, zijn politieke leven bij de partij was toch al afgelopen. Misschien dat die Trudeau look-a-like nog iets voor hem had, die looser. “Always leave a loosing team” dacht hij nog.

“Hee, die foto, heb je daar nog reacties op gehad.” De problemen verdwenen als sneeuw voor de zon. “ Wat lief dat je daar nu over begint. Ik ben nu klaarwakker, jij ook?”