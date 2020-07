Ok guurders, ik probeer er langzaam weer in te komen dus praat me even bij indien nodig:

-een 5G virus uit een Frans lab in China dat discrimineert is losgelaten op de wereld.

-rijke ceo's uit Hong Kong zijn welkom in GB, jongeren kunnen de tyfus krijgen van de EU bij monde van Merkel.

-black lives matter is een slogan (zo logisch dat iedereen er achter staat) maar ook een neo-marxistische beweging die globale gelijkheid nastreeft door iedereen tot slaaf te maken. All lives matter is racistisch.

-er is een 3e beeldenstorm gaande (na de eerste en die van de taliban) waarbij daders 5x de gevangenisstraf van een verkrachter riskeren.

-Er zijn 2 soorten blanken: racisten die het toegeven en racisten die het nog niet toegeven.

-G maxwell is het behang, geplakt over het gapende gat van de clusterfuck van Epstein's --vermeende- dood (want de dooie oren komen niet overeen met de levende).

-tot 20:00 NPO zonder reclame betaald uit belastinggelden

-VS moeten kiezen tussen een aap in een brandende porceleinkast en een pedo die het wel eerst even netjes vraagt.

-Zwitsals krijgen zeer beperkt aantal reacties waardoor ik niet iedereen kan bedanken voor steunbetuigingen. Tip uit het hiernamaals: Big Log van Robert Plant. En bij deze dus bedankt iedereen.

Kritiek en/of aanvullingen worden gewaardeerd.