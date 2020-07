Na de chaotische call and response tussen zingende zaag Zihni Özdil en die ratelende zwatelaar van een Nijman, hebben we het in de roze discobol gehaald om hedenavond Zihni's broeder van een andere moeder in het stamcafé uit te nodigen: Geerten Waling. Deze quasi-corporale coltrui is echter geen essayist op Anatolische steroïden, maar een weledelzeergeleerde doctor in [iets met democratie en geschiedenis] aan de Rijksuniversiteit te Leiden, alsmedetevens auteur van (onder andere) het jolige handvest "1848 was een feestje, je moet alleen 172 jaar later wel zelf de grondwettelijke scheerlijnen van de publieke partytent goed strak aan de haringen slaan". Die mag dus zonder mondkapje naar binnen in onze stijlloze sociëteit, krijgt aldaar een koud pilsje van de kastelein, en een paar van de meest serieuze vragen uit de panelen voorgeschoteld.

LIVE! Om 21u00, op de stream hierboven of direct op GSTV YouTube.

Merch: Show supporten? Doneer, of kleed je voor de gelegenheid:

Audio Only: is kort na afloop terug te vinden op onze Soundcloud, in Spotify of in Apple Podcasts (abonneer!)