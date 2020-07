Getriggerd door bovenstaande tweet zijn we eens op zoek gegaan naar informatie over de massamoord op (Indisch-)Nederlandse soldaten bij het Indonesische dorpje Loa Kulu op 30 juli 1945. Erg scheutig met informatie is het internet echter niet, al lezen we hier en hier wel wat gruwelijke details. Opdat we niet vergeten, alhier kort, toch een zwarte bladzijde in de Nederlandse militaire geschiedenis en NEE, die KNIL-militairen waren ook niet allemaal lieverdjes.

Nadat Japanners op Borneo waren geland bleken de Stadswachters van het KNIL niet opgewassen tegen de Japanse overmacht. Op 30 juli 1945 werden de 144 (andere bronnen hebben het over 148) krijgsgevangenen, met hun vrouwen en kinderen, zonder pardon ter dood veroordeeld. Bij het dorpje Loa Kulu werden de kinderen in een diepe mijnschacht gegooid, de vrouwen aan stukken gesneden en eveneens de diepte in geworpen en dat lot wachtte ook de KNIL-militairen, die eerst nog even werden onthoofd. De Nederlanders werden naderhand gevonden door Australische militairen. RIP.