Het is puur symboliek. Het gaat erom dat iedereen met zo’n schaamlap voor de bek het signaal geeft: “Hou afstand, ik ben een vies vuil vat vol bacteries en virii, te smerig om te pakken en te vuil om mee te praten.”

Of in de woorden van Friedrich: elkaar laten zien dat er echt wat aan de hand is... hij pleit ervoor, maar hij zegt nergens dat ze ook fysiek en feitelijk werken.

www.dvhn.nl/groningen/UMCG-viroloog-A...

Wat hij beweert is dat het asociale distancing gaat helpen. (Alsof sie anderhalve meter wél enig effect heeft)

Maar hij vergeet 1 ding (of heeft er niet over nagedacht) wat er dan gebeurt in de hoofden van mensen is precies het omgekeerde: iedereen zonder bekbikini is juist vies, vuil en een paria. Gevolg: Iedereen met een mondkapje gaat dichterbij elkaar komen binnen de anderhalve meter, want tja... ze dragen toch een mondkapje? Ze zijn toch beschermd? Een vals gevoel van veiligheid en mensen zonder kunnen nawijzen en uitsluiten. Dat is waar het toe gaat leiden.

Maar ja, het is een echte arts die al eerder gelijk had, dus hij heeft altijd gelijk over alles, ook over dingen waar hij geen verstand van heeft. Dus je ziet dit stuk nu vooral opduiken bij de voorstanders van het sociologisch experiment dat Corona heet.