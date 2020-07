Regenachtige zaterdag in de zomer, op een dag dat we net een beetje over de bier- en slapeloosheidskater van de Zwarte Cross hadden moeten zijn. Vorig jaar waren we d’r bij, net vrijgemaakt uit de corporate wereld, beetje mediapartner spelen op het vrolijkste festival van Nederland. Nog geen boze boer te bekennen, maar gewoon allemaal goed in de olie & niks was nog onmogelijk. Maar het is 2020, we lezen (z)ware woorden van kroegkoning Won Yip, vrezen een mondkapjesplicht tijdens een tweede lockdown omdat de media angst voor de ander blijven voeden, en we missen alle fijne feestjes die een zomer in vrij Nederland behoren te tekenen. En Peter Green, oprichter van Fleetwood Mac (deel 2) is verdomme ook al deaud. Weet je, we gaan het op een zuipen zetten vanavond en lekker mijmeren over het bestaan van UFO’s. Elon Musk is binnenkort gecanceld door z’n eigen vrouw dus die heeft dan alle tijd om een intergalactisch overleg op te zetten. Gaan we met z’n allen lekker feesten in een restaurant aan het einde van het universum of zo. Want we blijven rasoptimisten.

Zin om te deugen? Bel 0900-CANCEL

“Vies”, maar dan origineler

In 2020 moet alles kapot