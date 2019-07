De echte die hards hebben de laatste restjes festivalgenot uit hun Zwarte Cross tube geduwd, en ook uw Stijlloze Redactie heeft de Achterhoek verlaten om terug te keren naar onze roze blogbunkers. Het was ons het festival weer wel. Het dak ging er twee keer onmundig af bij onze eigen shows in Comedy Café de Schaterbar en op de rest van het terrein was het ook een best feest. Tijd om het allemaal af te sluiten met deze ultieme definitieve soort van stijlloze aftermovie van de Cross der Crossen. We hebben gelachen, ook om al die bordjes enzo, en een beetje gehuild toen bleek dat dat ook allemaal niet meer mag tegenwoordig. Tot volgend jaar.