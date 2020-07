Oekraine is op geen enkele manier ooit door door de mensen van Donetsk en Lugansk aangevallen, wel andersom. Ik zal dan wel onaardig zijn maar waarom zeiden we niets toen de twee Russische provincies van Oekraine zich wilden afscheiden en meneer de President Porosjenko ongelofelijke hoeveelheden bommen op hun woonwijken en zelfs een ziekenhuis en een kindertehuis liet gooien? Als hij vond dat die twee provincies bij Oekraine hoorden dan gaat het dus om het bombarderen van zijn eigen volk!!!

"Boven Oekraïne vond tijdens ramp MH17 een luchtoorlog plaats." NRC handelsblad 11/07/2015

Als we dat onmiddelijk hadden veroordeeld en hadden laten stoppen dan was er geen MH17 ramp geweest. En vergeet niet dat voor het neerschieten van dat toestel er in de voorafgaande weken al 14 Oekrainse bommenwerpers door luchtafweergeschut werden neergehaald. En dan zijn wij nog zo ongelofelijk partijdig dat we die mensen verwijten dat ze zichzelf tegen die bombardementen probeerden te beschermen!

De grootste etnische meerderheid in die gebieden zijn Russen die na de staatsgreep van 2014 verplicht moesten overschakelen naar het Oekraïens als enige officiële taal.

Alleen een goed begrip van de oorzaken kan tot een oplossing leiden, want behoudens De Krim willen die mensen niet per se bij Rusland horen maar omgekeerd niet bij de toenmalige neo-fascistische regering in Kiev, dat lijkt me logisch. Ook hoort een burgervlucht niet boven oorlogsgebied te vliegen, dat lijkt me essentieel om veilig te vliegen.

Een Nederlandse diplomaat van de Nederlandse ambassade in Kiev op 14 juli, dus drie dagen voor de ramp met vlucht MH17, werd gewezen op de gevaarlijke situatie m.b.t. burgervluchten in het luchtruim boven Oost-Oekraïne. Deze informatie is echter niet gedeeld met onze luchtvaartmaatschappijen, wel met het ministerie in Den Haag.

Overal vragen de mensen zich af wie daar (hoofd)verantwoordelijk voor is.