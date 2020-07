"Ook de jongere mannelijke daders zijn volgens de respondenten (die met deze groep te maken kregen), in veel gevallen jongens met een migratieachtergrond. Een aantal respondenten zegt daarvan te balen, omdat het een bevestiging van de vooroordelen lijkt."

Of het nou in Enschede is, in Utrecht, in Amsterdam, in de zwembaden, of hier op Scheveningen, het is overal exact hetzelfde liedje. En het is niet iets van de laatste tijd, hoor, als je niet hebt weggekeken de laatste 40 jaar, niet de zaken hebt gedownplayed (Femke H: ''Tsja, het geweld tegen homo's komt van allerlei groeperingen, hè.") , of de zaken gewoon glashard ontkent (Leo L: "Het gaat wonderbaarlijk goed met de meeste van die jongeren.") , dan weet je dat eea niet "een bevestiging van de vooroordelen lijkt.", maar een bevestiging van de vooroordelen IS, waarmee het dus feitelijk geen 'vooroordelen' meer zijn.

Het hele jaar door kun je met de regelmaat van de klok berichten lezen van, verbaal en fysiek, geweld door 'migratie-achtergrondiers' tegen autochtone Nederlanders, of het nou een deelnemer aan een 'huwelijksstoet' is die een politieagent van achteren tegen de vlakte slaat, ''jongeren'' die in Amsterdam homo's belagen, ''tieners'' die een paar keer per dag aan Myrthe en haar jaargenoten vragen of zij ''hun kutje mogen eten'', tot alle 'licht-getintiers' die autochtone vrouwen en meisjes standaard uitmaken voor "kk-hoer''. Heb ik het nog niet eens over de 'echte' criminaliteit.

Over anderhalve week, nl op 1 augustus, zal het precies een jaar geleden zijn dat het 'gedeeltelijke boerkaverbod' van kracht werd. Protest alom, enorme kelen werden er opgezet door de moslima's, die vonden dat ze het 'slachtoffer van symboolpolitiek' werden - ze protesteerden met een zwart spook of twintig onder leiding van Silly Syl hier bij de Koekamp (vlak bij Den Haag CS), een rijke moslim verklaarde dat hij alle boetes zou gaan betalen als nikaabs en boerka's in het OV bekeurd zouden worden, assertieve moslimaatjes die zeiden op kickboxles te gaan om de autochtonen van zich af te kunnen trappen, als die hen te na zouden komen. Een ridicule verklaring van 'wetenschappers' van de Radboud Universiteit, die meenden dat dat verbod de samenleving verder 'polariseerde' en voor geweld tegen moslima's zou zorgen. Ik heb die verklaring geregeld gebruikt het afgelopen jaar als ik reageerde bij het tigste bericht over allochtoon (Marokkaans) geweld op straat:

"Daarnaast versterkt de wet sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen, en heeft als bijwerking – zoals onder andere door het platform Meld islamofobie! gedocumenteerd – een toename in het publiek beledigen en verbaal en fysiek lastigvallen van islamitische vrouwen in algemene zin en ongeacht waar ze zich bevinden. Zichtbaar islamitische vrouwen – met én zonder nikaab – worden nageroepen, bespuugd, hardop beledigd, bedreigd, alsook op straat geduwd en getrokken door voorbijgangers en fietsers."

Niets van dat alles, werkelijk nul komma nakko, heb ik het afgelopen jaar in de media gelezen. Ik hoop nog dat er op 1 augustus uitgebreide 'evaluaties' van de gevolgen van 1 jaar gedeeltelijk boerkaverbod in de media verschijnen, maar ik verwacht dat er geen woord aan vuil zal worden gemaakt.

Nee, de mond vol over discriminatie en racisme, maar tegen oorspronkelijke, autochtone Nederlanders mag je kennelijk alles zeggen doen.