De psychologie-studente kennen we natuurlijk uit dit topic. Zat begin juni bovenstaand zelfs bij de NPO en liep gister het stadhuis de Enschede plat met maar liefst 16.890 handtekeningen van mensen en vrouwen die het zat zijn. "Ik hoop gewoon dat ze even goed gaan vergaderen over dat er echt meer veiligheid moet komen hier in de stad. En ik hoop dat er echt iets gaat gebeuren zodat ik en mijn sociale kringen, vriendinnen en alle vrouwen weer veilig over straat kunnen gaan binnenkort. Want 17.000 handtekeningen betekent wel dat het nog heel erg heerst in Nederland, dus ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen dat het nu nog niet veilig is op straat nee." HET heerst, zoveel is dus duidelijk. En over wat die 'het' die heerst precies behelst was ze vorige keer ook in alle voorzichtigheid vrij helder. "Volgens haar zijn de meeste mannen die zulke opmerkingen maken van allochtone afkomst, met name mannen met een (Noord)-Afrikaans uiterlijk. „Ik weet dat je met zo’n opmerking heel erg moet oppassen, maar ik zeg het niet lichtvaardig én uit ervaring. Waarom ze het doen weet ik niet. Verveling? Stoer doen?"

PS. Ondertussen ook in Enschede, ook jeweetwel

Bas* (27) raakte gewond toen hij vrijdag in Enschede door twee mannen van zijn fiets werd getrapt. Mogelijk omdat hij homoseksueel is. (...) Volgens Bas zijn het bijna altijd jongens met buitenlandse roots, die schelden. "Geen Jantje, Pietje of Klaasje." De mannen die hem vrijdag aanvielen spraken ook met een buitenlands accent. Zijn zus: "Enschede is echt toe aan een goed debat over tolerantie. Ik vind dat ook de buitenlandse gemeenschap aan zet is. Zij moeten binnen hun gemeenschap het debat voeren dat je respect moet hebben voor homoseksuelen. Dat je vrouwen niet zomaar uit kan schelden voor hoer."