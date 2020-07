Weet u nog, dat het Legal Department van de ANP Fotobank heel dapper door de zoneverdediging van handbalclubje ABS uit Bathmen was gebroken? Nou, die handbalvereniging is dus niet de enige met een gepeperde rekening in de spambox nadat een onwetende en onhandige webmaster 155 keiharde klikkies harkte. De (wijlen) webmaster van schaakvereniging Het Kasteel uit IJsselstein, we verzinnen dit niet, plaatste bij een artikeltje op de website een neutrale foto van een schaakbord. Bleek dat schaakbord gekiekt te zijn door een ANP-fotograaf tijdens het Tata Toernooi (niet te verwarring met het tatta toernooi). Gambiet geaccepteerd want die schaakmensjes hebben helemaal geen fut voor een worstelpartij met een advocaat. Hoppa, 216 pionnetjes boete voor de schaakclub, dat is toch mooi € 3,37 per vakje. Gefeliciteerd ANP Legal Department, u hebt alle 24 leden van de schaakclub IJsselstein heel erg verdrietig gemaakt. Mail na de klik.

Zo, dat is eruit

Geachte heer/mevrouw,

Schaakvereniging het Kasteel heeft van ANP Legal Department een boete opgelegd gekregen van EURO 270,00 voor het plaatsen van een foto van een schaakbord onder een artikel op onze website. Begin 2020 hadden wij een nieuwe webmaster. Achteraf bleek dit een foto te zijn van een schaakbord die ooit genomen was op een belangrijk schaaktoernooi van Tata Steel. Helaas is onze webmaster in maart afgelopen jaar overleden vanwege een hartstilstand. Wij konden ook niet meer navragen waar deze foto vandaan was gehaald.

Met dit verhaal hebben wij nog contact opgenomen met ANP Legal Department (een zekere Loes). Zij gingen dit intern bespreken. Uiteindelijk is er EURO 54 van de rekening in mindering gebracht. Die EURO 216 hebben wij maar direct betaald. Wij zaten niet te wachten op advocaatkosten. Voor een kleine vereniging van 24 leden is dit geen optie.

Wie had ooit gedacht dat het plaatsen van een schaakbord een boete zou kunnen opleveren. Intern nu de afspraak gemaakt dat wij alleen foto’s van eigen schaakborden moeten nemen. Wat een ellende.

Namens de schaakvereniging moest ik dit even van mij afschrijven.

Met vriendelijke groet,

Namens schaakvereniging het Kasteel in IJsselstein, [NAW bekend]