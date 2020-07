Toneelspel natuurlijk.

De hele EU is een ondemocratisch opgerichte corrupte fascistenclub die altijd meer meer meer geld nodig heeft en die niet zal stoppen totdat elk soeverein land in Europa is verworden tot provincie van de verenigde staten van Europa, dan wel tot de derde wereldoorlog onvermijdelijk is begonnen.

De plannen stonden in de jaren '90 open en bloot in de encyclopedie, omdat het destijds nog goede plannen leken. Door een aantal ontwikkelingen in de Westerse wereld is de EU fascistisch geworden over het continent en wil men elke natie gelijk stellen om de macht van het continent te vergroten in de geopolitiek.

Door de aanslagen 9/11, door de macht van de VS mbt het internet (alle social media zijn Amerikaans), door de macht van Azië mbt ons consumentisme, door de macht van Midden-Oosten en Rusland mbt olie/gas, door de macht van Afrika mbt migratie. Al die dingen zijn aanleidingen voor de megalomanie die exponentieel is gegroeid in de koppies van EU-laven en aanverwante EU-adepten. Zij geloven er zelf in, in die ideologie van ze.

Rutte tekent weer netjes bij het kruisje en het geld is poef, weg.

Ik ben er verder niet rouwig om, want geld is het kwaad van de wereld. En hoe braver wij dit kwaad zullen betalen, des te meer goed krijgen wij terug wanneer de derde wereldoorlog begint. Nederland is nou eenmaal het beste land ter wereld en wij hebben teveel van het kwaad: geef maar weg met liefde, dat kwaad. En wij zullen later zegevieren wanneer de EU valt. Amen.