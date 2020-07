Gek artikel in het Algemeen Dagblad over het Algemeen Dagblad, de krant die volgens de hoofdredacteur Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad niet zo goed is in het herstellen van fouten, die in het Algemeen Dagblad staan. Het gaat allemaal om een ingezonden brief van ene 'Lies van der Rei', een 'ex-politie-agente' uit 'Venlo' in het 'Algemeen Dagblad'. Daarin wordt beweerd dat verschillende aangiftes die aanleiding vormden voor het politieke Minder Minder proces waren geënsceneerd. Reden voor de verdachte Geert Wilders, tevens politicus, om er een tweetje aan te wijden. Je mag als politicus immers verwachten dat wat in het Algemeen Dagblad staat, klopt.

Maar dat is buiten het Algemeen Dagblad gerekend. Daar weten ze namelijk hoe het eraan toegaat op de redactie van het Algemeen Dagblad en vinden ze dat je niet zomaar "goede sier" kunt maken met informatie die via onbetrouwbare bronnen zoals het Algemeen Dagblad wordt verspreid. En daarom zochten ze uit of 'Lies van der Rei' wel echt zo heet (nee), uit Venlo komt (nee) en als politie-agente heeft gewerkt (ja). Conclusie: de tweet klopt. En het Algemeen Dagblad maakte in de brievenrubriek goede sier met een Fatima Dakmarretje. Benieuwd of de redactie van het Algemeen Dagblad nog netjes wederhoor gaat halen bij de redactie van het Algemeen Dagblad. Bestaat het 'Algemeen Dagblad' eigenlijk wel? Ingewikkeld hoor!