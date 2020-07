-ten eerste maakt Geert gebruik van vrijheid van meningsuiting, hoe kun je anders een politicus zijn als je blijkbaar alleen maar toegestaan wordt om politiek correcte opvattingen te hebben?

-En eigenlijk kaart hij aan: kunnen en mogen wij, als autochtonen niet eens een discussie hebben over het alsmaar toelaten van mensen uit andere landen in Nederland?

Want het leefklimaat en het welzijn wordt , en dat is gewoon te bewijzen door de ervaring en de feiten, wel onevenredig negatief benadeeld. Veel ouderen zijn bang, elke dag agressie en conflicten. Dus, het is gewoon een thema wat besproken moet worden.

In Amstelveen wonen momenteel zo'n tienduizend Indiase expats.

Op zich zijn het een soort modelburgers, ze zijn vriendelijk, ze zijn netjes, ze zoeken geen conflicten, ze zijn hoog opgeleid,

voordelen: ze brengen de huizenprijs omhoog, maar dat kan evengoed een nadeel zijn.

-Ze doen werk wat blijkbaar niet voor die prijs door Nederlanders gedaan kan worden.

-Ze zorgen voor extra omzet in winkels.

-Ze hebben geen recht op bijstand, kinderbijslag etc.

Nadelen: Hun werk zou in principe ook door Nederlanders gedaan moeten worden.

-een deel van hun salaris verdwijnt uit de Nederlandse economie richting hun eigen land

-ze doen geen onderhoud aan hun tuintjes, dat is blijkbaar het werk van lagere klassen

-een Nederlander kan minder makkelijk een huis (in de koopsector) krijgen. Het is toch wel raar dat iemand uit New-Delhi wel een woning heeft, terwijl een autochtone Nederlander door allerlei redenen geen huis kan krijgen.

Maar nogmaals, het zijn een soort modelburgers, ze lopen gezellig met hun hele familie met kleine kinderen te wandelen, ze groeten vriendelijk, ze gaan zij aan zij sporten met hun vrouw, ze maken geen rotzooi of lawaai, wat is er te klagen?

Maar toch blijf ik het persoonlijk een vreemde situatie vinden.

En hier is niks geen racisme motief bij of wat dan ook.

Maar goed. Dit waren wat observaties van mijn kant.