Het slechte nieuws is dat Verstappen en Albon namens Red Bull in het midden- tot eindveld starten. Het idiote nieuws is dat HAM & BOT op P1 en P2 starten, met Stroll in Perez op P3 en P4 in de oude Zilverpijlen van vorig seizoen, die ze als pink panthers vermomd hebben in de hoop dat niemand het door heeft. Het goede nieuws is dat er naast het roze Racing Points ook nog twee McLarens meedoen in de topregionen, dus hoewel iedereen aan het einde van het seizoen weer moet knielen voor dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Dramilton, begint er in de rest van het veld in ieder geval een sportieve competitie te ontstaan en dat hebben we sinds Schumacher en Villeneuve zo’n beetje niet meer gezien. En als het nou ook nog wil regenen (50% kans zegt Pjit Goulashma), wordt het helemaal feest. We hebben er dus hoe dan ook zin in, lights out op de Hungaroring voor de enige sport die deze zomer nog een beetje vertier biedt: it’s race day in Hungary!

UPDATE: Wat nou dan weer. Max rijdt z'n Red Bull in de out lap richting de startopstelling vól de muur in. Ophanging, neus, alles afgebroken. Einde verhaal voordat de race is begonnen, zo lijkt het.

Wonderlijk. They fixed it...