Vorig jaar pakte Max zijn eerste pole in Hongarije (onboard), dit jaar liggen DE KAARTEN heel anders voor Verstappen. De RB16 heeft wat downforce-issues en het team wisselt vruchteloos tussen vleugels en spoilers. Vrijdag was het een zeiknatte P7, vannacht is er doorgesleuteld, maar in de laatste (droge) vrije training vanmorgen zat meer dan P5 er ook niet in: BOT, HAM en Sergio Perez in de mockup-Mercedes pakten het faux-podium en de downforcekoningen van Red Bull zijn hun troon aan het zoeken. Tussen drie en vier blijft het waarschijnlijk ook droog en aangezien de Zwarte Mercedessen op koers liggen voor P1 en P2, nemen we hier dan maar ff de gelegenheid om nog één keer over Hamilton te zeiken want die haalt het bloed onder je racehelm vandaan met zijn gedram.

Ham wil nog steeds dat zijn collega's knielen. In race 1 van dit semi-seizoen bleven er 6 van de 20 staan (waaronder Max), in race 2 bleven er nog maar 4 staan (waaronder Max), en dit weekend eist de zesvoudige zwarte wereldkampioen wéér dat iedereen knielt en daarvoor is hij persoonlijk bij alle niet-knielers langs gegaan. Al tweederde decennium laat de Black Lives Multimiljonair iedereen achter zich knielen op plek 2 tot en met 20 in het kampioenschap, en dan nog gaat-ie eisen dat z'n concurrenten vóór de race al voor hem op de knieën gaan. Gelukkig leven Mario Andretti, Jackie Stewart en natuurlijk Jo Bossuyt nog.

QUALI:

1. Hamilton

2. Botta

3. Stroll

4. Perez

5. Vettel

6. Leclerc

7... Verstappen...