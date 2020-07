Veertien meneren uit Gambia, Guinee-Bissau en Senegal, uitgeprocedeerde meneren die eigenlijk weer gewoon lekker naar huis moeten, hebben van de rechter een celstraf van vier hele dagen gekregen. De veertien kraakten een garage in Amsterdam-Zuidoost en toen de Amsterdamse Moeder Teresa met harige wenkbrauwen Rutger Groot Wassink gratis bed bad brood in Amsterdam-Noord regelde, zei het dankbare stel: "Neen." Waarop Rutger Groot Wassink de verkering uitmaakte, de veertien zijn veroordeeld en dan denkt u: ach wat zielig nou voor die knapen. Nou nee hoor, want ze zijn lid van We Are Here, een criminele organisatie die huizen afpakt van mensen die daar in de meeste gevallen gewoon hard voor hebben moeten werken, en de 'straf' van de rechter kun je ook gewoon interpreteren als vier dagen gratis onderdak. Derhalve: gefeliciteerd meneren van We Are Here, weer vier dagen gratis eten & slapen.