De uitgeprocedeerde ILLEGAAL in Nederland verblijvende kraaksteeldiefrecidivisten van We Are Here (to take your pandje), die keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer met oogluikende toestemming van Rutger Groot Wassink panden kraken, ondernemers in het gezicht tuffen, een grafbende veroorzaken en de buurt op stelten zetten, zijn uit garage Kempering te 020-Zuidoost geknikkerd door de politie.

Uiteraard is het een grote teringzooi in de garage, want alle plekken die die knakkers van We Are Here zich toe-eigenen moeten kennelijk veranderen in een grote gore vuilnisbelt. Of, zoals Het Parool het in een snotterstuk van hier tot Algerije met tranen in de ogen en een beetje plas in de onderbroek noemt: "Een gezellige plek." Een erg gezellige plek inderdaad, voor de met open armen ontvangen schriftklerk van het sufferdje, wiens taak het is een brok in de keel van vrouwen in de overgang te Parker-pennen. De buurt daarentegen, die klaagde natuurlijk steen en been, al tijden, vanwege zooi-, stank- en geluidsoverlast. Enfin, de krakers krijgen nu onderdak in een sporthal in Amsterdam-Noord, aan de rand van Banne Buiksloot; in de volksmond Banne Lieue genoemd. Dat komt dus wel goed. Lekker een beetje rondhangen. Kopje soep erbij. Tot ze elders weer een pand van een hardwerkende ondernemer kunnen stelen.