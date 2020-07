Weet u wat nou zo mooi is aan Amsterdam en Amsterdammers. Als ze in het stemhokje staan kruisen ze braaf het vakje GroenLinks aan (die van de D wat minder tegenwoordig want die Van Dantzig is nogal mediocre) zodat ze hun plek op het voorzadel van hun morele hoogfiets kunnen claimen. Dat wordt dan beleid, uitgevoerd door een of andere lesbische Leninist, en voor diezelfde Amsterdammers het weten worden er 500 uitgeprocedeerde oproerkraaiers, zoals de huizenstelers van We Are Here, over de stad uitgestrooid (uitgeprocedeerd, laatste keer dat wij keken stond in het woordenboek 'en afgewezen zijn' maar het zal wel aan ons liggen). En dán is het ineens een probleem voor die Amsterdammers, als die sneaky knakkers van We Are Here met hun gretigheid voor voordeur om de hoek komen wonen. Dan wordt er plots een bezwaar ingediend, die, huppatee, van tafel wordt geveegd. Of, zoals Groot Wassink dat noemt, 'goed nieuws'. Kom op Amsterdam wees Amsterdammer die in het gezicht wordt getuft door Rutger Groot Wassink - the monster YOU created.