Want de redactiestoelen draaiden hier uiteindelijk allemaal om hoor. Over Duitsers kunnen we ook niets meer zeggen dat nog niet geschreven is, dus we leunen gewoon even achterover. Bovenstaand is een beetje de KFC Donut Burger, de Mohammed Ali tegen die worstelaar Inoki en de Alien vs Predator onder de zomerhits. En palm muted bursts met daaronder in exact dezelfde bursts double bass op de drums, ja, dat zijn toch een beetje onze Nasheeds hè. We mogen toch hópen dat Duitsland deze makkers met hun Scooter-interpretatie naar het volgende Eurovision Songfestival stuurt, dan winnen ze ook een keer iets. De carrière van dat meisje is trouwens te volgen op d'r insta _AlienSl*t_.

De band reageert op reactie vids