“Neerlandistan was het eerste West-Europese land dat van (in naam) parlementair democratische rechtstaat in een op de sharia gebaseerde theocratie veranderde. Nadat in de jaren 1960-70 de eerste moslims naar wat toen nog “Nederland” heette waren gehaald, volgde al snel gezinsvorming en begon het aandeel moslims in de bevolking te groeien. De overheid maakte zich sterk voor het behoud van eigen taal en cultuur in het onderwijs, faciliteerde de bouw van moskeeën en Koranscholen, ondernam niets tegen het oprukken van gebruiken en uitingsvormen van de islam in het openbare leven, legde geen enkele verplichting op om succesvol te integreren en tekende geen verzet aan als openlijk westerse waarden en normen -bv. gelijkwaardigheid tussen man en vrouw- werden afgewezen. Een riant verzorgingsstelsel alsook een falend justitieapparaat maakten het voor de nieuwkomers mogelijk om zonder arbeidsparticipatie in inkomen te voorzien, zodat een steeds groter wordende tweedeling in de maatschappij ontstond. In een poging het islamitische bevolkingsaandeel aan de vrije samenleving te binden, werd via het verlenen van stemrecht de toegang tot bestuurlijke functies toegekend. Dit leidde al snel tot de oprichting van partijen op islamitische grondslag. Toen het aandeel kiezers met een islamitische achtergrond uiteindelijk groot genoeg was geworden om regeringsdeelname af te dwingen, konden deze het politiek bestel ontmantelen door met een aantal noodwetten de grondwet buiten werking te stellen.”