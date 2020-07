De F1 GP van Stiermarken, dat is iets anders dan de F1 GP van Oostenrijk. Nou ja het is een soort van hetzelfde maar toch ook weer compleet anders. Voorafgaand aan de GP van Oostenrijk had iedereen bij Red Bull een grote mond, zo van 'dit en dat', maar toen viel zowel Max Verstappen als Alex Albon uit en derhalve heeft iedereen Lewis Hamilton ("jamaar Bottas is ook wel goed hoor") reeds gefeliciteerd met zijn honderdste kampioenschap op rij. Gelukkig is het weer in Stiermarken (net als in Oostenrijk) matig, en Max was goed in FP2. Bovendien is de enige coureur die ongeveer even goed is als Max Verstappen, te weten Hamilton, vooral druk iedereen te classificeren op z'n 5051-kleurenwaaier. Dus wie weet jongens! Wie weet. Oh en beterschap aan de nummer 3 van vorige week. Ziggo voor de aboā€™s, F1TV voor de luxe pitspoezen of probeer het zo eens voor pauperrjs.

Uitslag FP2, gisteren