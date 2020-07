We zagen DIT artikel voorbijkomen in de uit tranen gefabriceerde digitale inkt van de WaPo (die lezen we eigenlijk iedere dag, behalve op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag) over dat zwarte dj's de techno weer terug gaan claimen. "Techno’s roots can be traced back to the black community that originally congregated around the music in Detroit in the 1980s, but you’d hardly know it looking at today’s biggest dance festivals, where white DJs dominate the lineups, playing for massive crowds and ungodly paychecks. MoMA Ready wants that to change." De TANDJES hee. Als we het goed begrijpen: de techno ís van zwarte mensen en de huidige top is te blank.

Die dansvloer, die is dus niet ván iemand, die is niet vóór iemand, die is er van en voor iedereen. Het is nou nèt een van die plekken in een wereld waarin iedereen naar elkaars kleur staat te wijzen waar het geen fluit uitmaakt of je groen geel paars oranje of zwart bent als je staat te schitteren onder de stroboscoop, en welke kleur die dj daar in de verte heeft, of dat het een man of vrouw of transmevrouwheer is. Je staat daar met z'n állen te knallen. We zijn sowieso zo kleurenblind als een witte haai en op die dansvloer al helemaal. En dan nóg, de techno terugveroveren op WIE? Op die generatie Duitse knalpatronen (Liebing, Dixon, Fengler, Klock) die na jarenlange arbeit in oude Duitse oorlogsbunkers toevallig allemaal heel goed zijn geworden? Op die uit Nederland afkomstige puistenventjes met spillepoten, die dagenlang achter hun laptop zitten te priegelen? Op Charlotte De Witte en Amelie Lens, de vrouwen die nu de game runnen? Muziek, het is van ons ALLEMAAL. En om dat te vieren, drie livesetjes, van de grondleggers van de house en de techno.