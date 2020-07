"Het is maar een griepje". Dat kan niet want volgens cijfers van het RIVM - maar wat zijn die waard in het gezelschap van 17 mln experts - bezochten in week 25 slechts 8 op de 100.000 Nederlanders de huisarts met griepklachten en werden in 0 van 130 testsamples influenza of RSV aangetroffen.

Wel was er maar liefst 1 (!) coropositief. Dat spoort aardig met de uitslagen van de corona drive-in. In week 21 ca. 9500 mensen getest waarvan 94 positief waarvan een aantal vals positief door een probleem met een testapparaat. Dat zijn dan waarschijnlijk al grotendeels mensen die zich ziek, zwak en misselijk voelen. Je gaat ook niet naar de McDrive als je geen zin in een broodje verdriet hebt.

Nog geen procent coronagevallen kan niet zo'n spoor van verwoesting trekken. En wat brengt de kennelijk ruim 99 procent negatievelingen ertoe soms meer dan een uur in de rij te staan voor een test met garantie tot de voordeur?

Angst, ik heb het hier al veel vaker gezegd, is een hele sterke mobilisator. Ook van maatschappelijke en economische schade.