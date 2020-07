Reclasseringsambtenaar Kees de Koning heeft weer een manier gevonden om zijn draaideurclièntele in de salonfähigheid van ons bestaan te pompen: de officiële voetbal van de Eredivisie. Dus op de bal waarmee Bryan Linssen en Mark Diemers Feyenoord naar de landstitel schieten staan komend seizoen de mugshots van een clubje rappers van de labels Top Notch en Noah's Ark. Top Notch kennen we natuurlijk van onder anderen het criminele staatsgevaar Kempi, dreigvlogger en professioneel chappie Ismail Ilgun, de kinderverkrachters van SFB, complottheorist Lange Frans die een liedje schreef over zinloos geweld en toen het effe uitkwam zelf een scholier op diens bek timmerde, uiteraard Zwarte Piet-bedreiger Akwasi en nog veel meer van dit soort ruwe diamanten. We tikken random een naam van de nieuwe lichting (Wally A$M) in op Google en zien dat hij in de cel heeft gezeten. Hiphop en voetbal hebben ook veel met elkaar te maken, zegt een makker van de labels Top Notch en Noah's Ark, namelijk talent en toewijding enzo, maar in werkelijkheid heeft het natuurlijk net zo weinig met voetbal te maken als Rembrandt en Johnny de Mol. Wel zijn het 'talentvolle artiesten', komt dat even mooi uit voor het commerciële bedrijf Top Notch, de volgende keer zetten we gewoon weer de nieuwe benzine van Shell op een bal. Zucht, was het maar weer 1974.