Amsterdam implodeert onder het gewicht van het eigen succes en de symboliek van een ERODEREND FUNDAMENT ONDER DE SAMENLEVING is ook al niet te verdragen. Gratis vrijwilligerskrant Het Parool bericht dat dit nog maar het begin is. "De stad heeft vanaf vorig jaar een begin gemaakt met het in kaart brengen van 829 bruggen. Daarvan zijn nog maar 21 volledig onderzocht. Tien bruggen zijn dusdanig slecht dat er maatregelen zijn getroffen." Nou, we hebben het telraam er even bijgepakt en durven op basis van deze big data te concluderen dat er in totaal dus 395 naar de ratten zijn.

En dan niet zomaar een barst in een steen hè. Nee, wethouder Sharon Dijksma: "Alles wat op hout staat is heel, héél slecht. We wisten al dat er ernstige verwaarlozing was, maar de laatste onderzoeksresultaten vallen tegen. (...) Bij 43 bruggen waarvan de funderingen zijn onderzocht, bleken die van 16 aangetast. Eind dit jaar wordt naar verwachting van ongeveer 140 bruggen op houten palen de veiligheids­status van de fundering bekend. Volgens Dijksma is het aandeel slechte bruggen nog groter dan gedacht."

En dan hebben we het nog niet eens over de kades, onze eerste en laatste verdedigingslinie tegen het Water gehad. "De staat van de kades is zo mogelijk nog dramatischer: uit onderzoek naar de eerste tachtig rakken met een hoog risicoprofiel kwam naar voren dat deze állemaal moeten worden vernieuwd. (...) Voor de kades geldt dat er nog 190 kilometer kademuur moet worden onderzocht. De gemeente geeft onder meer voorrang aankademuren in de nabijheid van kwetsbare oude gietijzeren water- en gasleidingen."

De stad trekt voor de komende jaren 300 miljoen uit voor reparaties, maar er wordt rekening gehouden met een eindrekening van... 2 M I L J A R D. Meer schokkend beeldmateriaal na de breek.