De Hond is geen wetenschapper die nieuwe inzichten verschaft.

- de invloed van aërosols is al decennia bekend.

- de bijdrage hiervan aan besmettingen ligt rond 15%

- de 1,5 m is niet alleen ingesteld als besmettingscordon, maar met name ook om ophoping van mensen te voorkomen.

- contactbesmettingen zijn in het begin dominant.

- verhoogd besmettingsrisico door bepaalde luchtcondities is ook al decennia lang veelvuldig onderzocht.

Wat wetenschappers De Hond kwalijk nemen is zijn eenzijdige focus en betweterigheid. Dat is wetenschappelijk gezien vloeken in de kerk.