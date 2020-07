Er is een klacht uit maart 2020. We hebben nu juli 2020. In vier maanden tijd is er dus geen ene fuck aan gedaan. Sterker nog, het onderzoek is tegen het einde van het jaar klaar. Dan kan het inderdaad best gedateerd zijn. Je kunt er bijna vergif op innemen dat het over de verkiezingen heen getild gaat worden, tenzij er natuurlijk een beetje fophef nodig is om iedereen even af te leiden. De TK heeft gezegd dat de Inspectie niet meer onder Justitie mag vallen, dus tuigt Grapperhaus een onderzoekje op om te bekijken of er misschien sprake is van beïnvloeding. De overheid is stuk, ik wil een nieuwe.