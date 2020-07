Nog wel, maar wacht maar af als er de komende jaren stemadviezen in de mosketen gaan worden afgegeven. Die bejaarden die braaf mainstream gingen stemmen en de komende 10-20 jaar komen te overlijden komen nooit meer terug hoor. Ze baren ons er al uit en over 15+ jaar stemmen ze ons er ook uit. Wat Donner al zei, de Shariah is denkbaar als de meerderheid van de stemmers dat wil ( of iets in die geest ). Er is geen weg meer terug...