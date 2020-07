U dacht zeker dat er in dit land een soort cultuurstrijd op leven en dood gaande is, en dat we die strijd ook nog eens aan het verliezen zijn. NOU THINK AGAIN want de overwinning is aan het VERZET. Zeven uitermate belangrijke zaken zijn toegevoegd aan het Immaterieel Erfgoed van dit land. Zoals de Chinees-Indische restaurantcultuur. U was in de veronderstelling dat u iedere zondagavond om 19.12 uur - te laat voor de samenvatting van Ajax omdat het weer eens druk was - met het bord op schoot typisch Chinees eten naar binnen aan het jagen was, nou mooi niet, zoals u weet eten ze in China alleen maar broodje vleermuis. Die babi pangang is bijna net zo Nederlands als een stuk appeltaart. "De stichting Meer Dan Babi Pangang, dat de Aziatische cultuur promoot, lobbyde al langer voor een plek op de lijst." Bij dezen wil de voltallige redactie van GeenStijl de stichting Meer Dan Babi Pangang feliciteren met deze erkenning. Ook op de lijst, het carnaval in Noord-Oost Twente, bijna net zo Nederlands als een stuk appeltaart en derhalve ook jij van harte gefeliciteerd Thierry Aartsen, Kamerlid afd. Belangrijke Zaken van de vvd. Ook toegevoegd: het hindoeïstische feest Holi Phagwa, bijna net zo Nederlands als een stuk appeltaart, de Brabantse orgelcultuur, ook bijna net zo Nederlands als een stuk appeltaart, de riviervisserij, bijna net zo Nederlands als een stuk appeltaart, het SKS-kampioenschap Skûtjesilen in Sneek, bijna net zo Fries als een stuk suikerbrood én natuurlijk de traditionele bevloeiing van grasland, bijna net zo Nederlands als een stuk appeltaart. GEFELICITEERD HOLLAND! 🇳🇱

Feli’s In-Soo