Een spoelgeweer noemen we dat in het Nederlands, niet te verwarren met een railgun, die weer net iets anders in elkaar steekt. Maar allebei gebruiken ze electromagnetische voortstuwing ipv buskruit. Bovenstaande filmpje helaas zonder geluid van RT geript en het origineel konden we zo snel even niet vinden op www.js7tv.cn. Dus ja, dus Fall Out Boy moet u er zelf maar even naast leggen. Maar goed, drie nieuwe prototypes aan spoelgeweren dus. Een van pistool- en een van geweersformaat en nog een pistool op een drone geschroefd. Chinese staatskrant (alsof er private zijn) Global Times meldt dat "Developed by the PLA Army Logistics University, the weapons, named Small Synchronous Induction Coilguns (...). China is also developing full-sized electromagnetic railguns, as one prototype has been spotted out in the open installed on a tank landing ship, reportedly for testing." In tegenstelling tot de VS heeft China zo'n railgun al daadwerkelijk op een oorlogsschip geplaatst, al is het onduidelijk of het wapen operationeel is.