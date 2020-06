:

Ach kerel, als jiji wat schrijft weet ik sowieso dat ik het bij het goede eind heb. Meestal raakt je verhaal kant noch wal en zit je steevast aan de verkeerde kant van de feiten. Weet je wat het is met deze pandemie? Dat als het voorbij is, iedereen kan zeggen dat het wel meeviel. En dat het allemaal niet nodig was. Nee inderdaad, we hebben ook geen poliiovaccinaties meer nodig, zie jij nog ergenms polio? Nee toch. nou dan. het is de corona-versie van de Bert en Ernie, je hebt een banaan in je oor. Tegen de krokodillen..

De feiten zijn simpel: Als we "niets" hadden gedaan zaten we nu met een onacceptabel aantal doden en niet alleen onder de ouderen, dan was een groot deel van de zieken ook onder de veertigers en vijftigers geweest en zoals je misschien weet gaan die niet allemaal dood, maar de zijekte is ook geen kattenpis en veroorzaakt vaak grote en blijvende longschade. Of "alles" de moeite waard bleek is straks te zien aan de VS, waar de boel nog lang niet onder controle lijkt te zijn en we de zogenaamde controverse tussen de economie en het virus uitgespeeld zien worden door een totaal en op alle vlakken incompetente president. Brazilie, idem.