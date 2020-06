Ik was in Lissabon op vakantie en werd lastig gevallen met praatjes door een afrikaanse armbandjes verkoper. Ik was daar niet van gediend en maakte dat op een beschaafde manier duidelijk. Toch ging hij door en vroeg me opeens:

"is it because I'm black?"

Toen wees ik op mijn gebruinde arm en zei: "I'm black too!"

Waarop hij lachend naar me toe kwam, zijn arm naast de mijne hield en zei: "But I'm more black!"met een grote grijns op zijn gezicht.

Toen stond hij erop dat ik een gratis armbandje van hem aannam.