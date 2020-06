Playlist GeenStijl Café Mega Mix 9

1. The Cure - A Forest

2. Jeff Wayne - War Of The Worlds

3. Gareth Emery - Long Way Home

4. Within Temptation - Faster

5. Maroon 5 ft. Christina Aguilera - Move Like Jagger

6. The Ojays - Back Stabbers

7. Twisted Sisters- We're Not Going To Take It

8. Sheila - Spacer

9. Alcazar - Crying At The Discotheque

10. Wild Cherry - Play That Funky Music

11. Manowar - Warriors of the World United

12. Madonna - Hung Up

13. Golden Earring - Bombay

14. Mark Ronson - Uptown Funk

15. Sidekick - Den Haag Leipe Shit

16. Uriah Heep - Easy Livin'

17. Billy Joel - Leningrad

18. Papa Roach - Last Resort

19. Laura Branigan - Gloria

20. Elvis Presley - Burning Love

21. The Damned - New Rose

22. The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk

23. Spinvis - Kom Terug

Dank aan iedereen die deze mix heeft mogelijk gemaakt.

In order of appearance:

@Marx Rutte, @Stormageddon, @MrBackpack @Timide_Aso, @Mr.Crowley, @Sywerd van Lienden, @Zwezerik, @smdyasc, @BrutusBosch, @Ali B, @Greet Wilders, @Freezzz, @Martin Bosma, @gebruikesnaam, @Tunahan Kuzu, @K1100, @Bad- Casey, @Ton Kas, @Watching The Wheels, @lezeres, @Teen, @Tom Staal, @Van Rossem, @King of the Oneliner, @SterF…, @LineaalRectaal, @Nehemia, @Johan Derksen