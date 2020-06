Zwarte Piet had en heeft niets met racisme te maken, enkel de mensen die niet zelfstandig kunnen doordenken, zelf informatie vergaren en snel beledigd zijn, hebben Zwarte Piet op het politieke menu gezet als racisme.

Nu het tot symbool van racisme is bestempeld, is er geen weg meer terug. Ben je voor het behoud van Zwarte Piet, dan ben je anno 2020 een racist.

-

Het zielige is dat Nederland niet te vergelijken is met bijvoorbeeld het naoorlogse Amerika, waar er echt nog dingen speelde (70 jaar terug). Dat was institutioneel racisme, maar de nieuwe definitie ervan is nog in ontwikkeling. Niet te vergelijken, maar zo'n Jeffrey wil hier even de Martin Luther King uithangen, blijkbaar is Nederland zo racistisch dat hij alleen maar op adem komt door een paar weken per jaar naar Ghana op vakantie te gaan.

Dan hebben we grote groep meehobbelaars, zoals deze Tim. Willen dolgraag naast Jezus hangen in de deugkerk hangen en nemen alles voor zoete koek aan. Arie Boomsma hangt er overigens nog niet tussen, die heeft twee handen nodig om adverteerders te bellen. Zodat bedrijven onder druk worden gezet om maatschappelijk te bepalen wat goed en niet, door de meehobbelaars gefaciliteerd.

Het feest is daarmee verprutst, zonder schmink zal Zwarte Piet niet meer onherkenbaar zijn en is de magie er voor de kinderen vanaf.

-

Verbied het maar, doek dan gelijk ook KOZP op (geen subsidie meer voor zo'n oproerkraaiers, besteed dat maar aan de zorg) en dan is het racisme blijkbaar ook een stuk minder, paar standbeelden omtrekken en we kunnen weer verder. Toch?