@Is dit nog nieuws? | 27-06-20 | 11:53:

En die gewone man vindt Rutte nog steeds geweldig... Deze Rutte houdt z'n kruit nog even droog tot na de volgende verkiezingen. Hierna moet zijn lockdown nog wel even voldaan worden. Reken maar op verhogingen van de btw, accijnzen, belasting op werk en ga zo nog maar even door. Maar goed, dan zit de lachende leugenaar alvast weer 4 jaar in het zadel.