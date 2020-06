Vuistregel: aan de BLM-demonstraties ligt het in ieder geval niet. Gezondheidsautoriteiten moedigden de massa-demonstraties immers volmondig aan en dat is absoluut niet hypocriet. Van donderdag op vrijdag werd er al een nieuw record gevestigd met in 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen. Het vorige record was 36.000 op 25 april, tijdens de piek van de eerste uitbraak. Van vrijdag op zaterdag werd er opnieuw een record gevestigd met in 24 uur 40.870 besmettingen. Ook werden er 663 doden gemeld. In Amerika zijn er in totaal 29.207.820 mensen getest.

In verhouding is daarmee 8,8% van de Amerikaanse bevolking getest. In het VK is dit 13%, in Duitsland 6,5% en Italië 8,5% (bron).

Het mooiste Amerikaanse overzicht zoals altijd hier bij Axios. Florida leek gister het hardst getroffen met 9000 nieuwe besmettingen. En vooral de ese's hebben het zwaar: "Counties across U.S. whose population is at least a quarter Latino have seen a 32% spike in new cases over the last two weeks, compared to a 15% increase for all other counties."

Wereldwijd staan de stats nu op 9.695.374 besmettingen en 491.595 doden. Maar ook! 4,92 miljoen herstelden.

Wordt een topjaar