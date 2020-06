Het lijkt erop dat het coronavirus minder dodelijk wordt, zegt een Italiaanse professor in The Sunday Telegraph. Het virus kan mogelijk zelfs al zijn uitgestorven voor er een vaccin is.

. Naar mate het virus zich verder verspreidt, wordt het steeds minder ernstig. Bassetti zag de laatste weken oudere patiënten herstellen, die enkele maanden geleden nog gestorven zouden zijn aan Covid-19.

“Zelfs patiënten van 80 of 90 jaar zitten nu rechtop in bed en ademen zonder hulp. Dezelfde patiënten zouden twee of drie dagen eerder zijn gestorven. Het coronavirus was in maart een agressieve tijger, maar is nu een wilde kat,” aldus de professor.

Volgens hem is het ziektebeeld de afgelopen weken ‘totaal veranderd’. Het zou kunnen verklaren waarom de coronamaatregelen overal in Europa zo snel worden versoepeld, terwijl dat niet direct tot grote uitbraken of honderden ziekenhuisopnames leidt.

www.welingelichtekringen.nl/gezond/18...