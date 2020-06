Tussen de volkeren zie je verschillen in ontwikkeling. Sommige volkeren ontwikkelen zich nauwelijks op eigen kracht. Andere juist enorm snel. Je ziet dat naar mate een volk zich verder heeft ontwikkeld, de vrijheid toeneemt door de mogelijkheden die dat volk hierdoor voor zichzelf heeft geschapen. Deze ontwikkelingen betreffen alle disciplines, waarvan ik alleen wetenschap, cultuur, socialisatiegraad en politiek stelsel noem. Het verhogen van de welvaart lijkt het doel te zijn maar een hogere welvaart vergroot de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, die op haar beurt het vrijheidsgevoel doet toenemen. Iemand die zeer welvarend is bijvoorbeeld, voelt zich minder beperkt dan iemand die dat niet is. Dat geldt zowel voor het individu als voor een heel volk.

Omdat de ontwikkelingen van de verschillende disciplines kennelijk parallel lopen, bestaat er evenwicht. Een welvarend land beschikt derhalve al over hoog ontwikkelde wetenschappelijke inzichten, zal cultureel hoger zijn gestegen dan minder welvarende landen, beschikt over een goed sociaal stelsel en heeft een democratisch kiesstelsel wat het evenwicht beheert. Democratie is een politiek stelsel wat hand in hand gaat met vrijheid. In een dictatuur worden vrijheden beknot en zullen de welvaart, de wetenschappelijke mogelijkheden, het culturele nivo en het sociale stelsel ook van een minder hoog nivo zijn.

Omdat landen die dicht bij elkaar liggen, van elkaar leren, zullen deze verschillen ook per continent zichtbaar zijn.

Europa is inmiddels vrijwel overal democratisch, welvarend, wetenschappelijk hoog ontwikkeld en is sociaal- cultureel maatgevend geweest voor de rest. De Europese volkeren hebben zich in Noord-Amerika en Oceanië gevestigd en die continenten hebben hetzelfde levenspeil.

Afrika heeft zich nooit ontwikkeld, Latijns-Amerika is achter gebleven en in Azië wordt vooral veel gekopieerd. China is daarin zo succesvol, dat het inmiddels een wereldmacht is geworden maar het voortouw nemen in ontwikkeling, zal dat land m.i. amper. Het land wordt niet democratisch bestuurd en de vrijheden zijn beperkt. Daar liggen ook de oorzaken voor de achterstand in Afrika en Latijns-Amerika.

De islam heeft zich in Noord Afrika, het Midden Oosten, in Pakistan en Indonesië genesteld. De vrijheden van moslims worden enorm beknot. Er worden regels nageleefd uit een vroeg-Middeleeuws boek. In deze gebieden worden nooit Nobelprijzen gewonnen, ontdekkingen gedaan, is de sociale structuur verweven met barbaarse gewoontes en heerst er dictatuur. De macht die deze landen internationaal verkregen hebben, komt alleen voort uit de olieproductie, die door westerse landen is ontwikkeld en vooral daar van groot belang was en is.

Als je mensen massaal uit deze gebieden naar westerse democratieën brengt en hun niet de verplichting oplegt volledig te integreren, ontstaan er problemen met betrekking tot vrijheid, democratie, ontwikkeling, sociale structuur en het behoud van de oorspronkelijke cultuur.

Omdat deze mensen twee nationaliteiten hebben, behoudt de regering van het land van herkomst een grote vinger in de pap in het land waar ze zich hebben gevestigd. Omdat landen als Marokko en Turkije grote armoede kennen vanwege hun ontwikkelingsachterstand, zullen de dictators daar geen enkele inspanning leveren om de kapitaalstroom in hun richting te stoppen. Via allerlei regelingen dwingen ze hun onderdanen verbonden te blijven aan ‘het moederland’.

Er is alleen verandering mogelijk als die landen democratieën worden, vrijheden toestaan en daardoor zich zullen kunnen ontwikkelen. Dan zullen de achterstanden pas weggewerkt kunnen worden. Maar die kans is nul. De islam staat geen vrijheid toe. Achteruitgang is ook ons lot als we meer islam toelaten. Meer islam betekent minder vrijheid, minder wetenschappelijke ontwikkeling en meer sociale ellende en culturele verwarring. Veel vrijheidminnende mensen voelen de spanningen die er hierdoor nu al in de maatschappij ontstaan.

Vrijheid is ons hoogste goed, het is het hoogste doel van de hele evolutie en juist die vrijheid komt meer en meer in de verdrukking. Tolerantie, wat één van de vele uitingsaspecten is van ‘liefde’, ligt aan de basis voor het toelaten van massa-immigratie. Dat zal tot op zekere hoogte ook wel kunnen maar als er te veel ‘onvrijheden’ worden binnen gelaten, zal het vrijheidsgevoel zich daartegen gaan verzetten. In alle landen die bezet zijn geweest door Nazi-Duitsland, zijn er vanwege de diepgewortelde behoefte aan vrijheid, heldendaden verricht tegen de oppressie. Ook nu neemt de verontwaardiging toe als mensen zien dat de onvrijheid die de islam meebrengt, te zeer het dagelijkse leven en dus ook het straatbeeld gaat bepalen. Indien we willen voorkomen dat democratie en dictatuur, vrijheid en beperking, vrede en geweld met elkaar gaan clashen, zullen we ons dit alles moeten realiseren en dienen we te beseffen wat we eigenlijk in vele eeuwen hebben opgebouwd. Dat mogen we niet zomaar verloren laten gaan. Daarom durf ik te schrijven dat het nooit zover had mogen komen dat er ooit een burka- en nikaabdiscussie gevoerd moest worden: onvrijheid mag niet getolereerd worden en geef je een vinger aan een profiteur, dan neemt hij je hele hand. We mógen trots zijn op wat we hebben bereikt als blanke Europeanen. De voorspoed die wereldwijd bestaat is te danken aan de democratie die juist in Europa is ontstaan, waardoor vrijheid mogelijk werd en de wetenschap zich kon ontwikkelen, technisch en medisch. Daar profiteert de hele wereld van mee! De opkomende weg-met-ons gedachte, de druk om ons te moeten schamen om wie we zijn, ons opgedrongen door linkse partijen en mensen afkomstig uit gebieden waar er helemaal geen democratie, vrijheid en welvaart bestaan, moeten we achter ons laten, willen we zelf niet ook ten onder gaan.

Achter de hele BLM-protesten verschuilen zich haat en Middeleeuwse duisternis, jaloezie en luiheid: ik plunder liever dan dat ik werk voor een grootbeeld flatscreen. Er worden herstelbetalingen verlangd voor discriminatie uit vorige eeuwen, maar alleen van de hardwerkende en softe blanken die vanuit het christendom vol zitten met schuldcomplexen en daarom zelf het hardst roepen als er “weg met ons” wordt geschreeuwd. Schuldbewustzijn wordt niet verlangd van de Turken en Barbarijse zeerovers die het langst zijn doorgegaan met het uitbuiten van slaven. Griekse vrouwen werden op markten verkocht in Turkije tot 1908! In de vorige eeuw waren de Turken het eerst bezig met massamoord: Grieken en Armeniërs, meer dan twee miljoen! Vanwege haat tegen andere stammen zijn er in Afrika miljoenen mensen vermoord: racisme in de ergste vorm leidt tot genocide maar anno 2020 hoor je daar op de Dam niemand over. Inmiddels bagatelliseren we de geïmporteerde steek- en slachtpartijen en plunderingen in Europese steden. Niemand durft het verband met de islam te leggen: we kijken steeds weg en spreken over jonge mannen die zich misdragen als alle winkels worden geplunderd in Stuttgart en politieauto’s branden in Parijs. Als er drie mensen worden doodgestoken en anderen verwond in Groot Brittannië, was het een steekincident en doet de politie nog onderzoek naar de feiten.