Het Nieuwe Normaal. U mag voortaan nog maar 1 glas water per dag, 1 x de grote boodschap doorspoelen en u mag nog maar 1 nat washandje voor uw gezicht, per dag. Wildplassen wordt verplicht.

Door de corona-crisis hebben mensen zo vaak hun handen gewassen dat het IJsselmeer praktisch leeg is. Het RIVM, verantwoordelijk voor het vele handenwassen, heeft 4 alarmfases afgekondigd, en het ziet er naar uit dat Code Rood al binnenkort is. Omdat 17 miljoen Nederlanders sinds half maart meerdere keren per dag maar liefst TWINTIG SECONDEN moesten handen wassen, dreigt nu een enorm tekort.

Volgens de minister zijn we in Nederland ‘heel ver verwijderd’ van een dusdanig tekort dat er op bepaalde momenten of in een bepaalde regio geen drinkwater meer uit de kraan komt.

Die minister is Cora van Nieuwenhuizen, en die kan helemaal niks. Dus ga er maar vanuit dat u binnenkort een app moet downloaden om te kijken wanneer er water uit uw kraan komt. Er zit niks anders op, mensen. HAMSTEREN!!!!

