Ik heb al jaren een homegym. Bench press, squadrek, pullup bar, en free weights. Allemaal thuis.



Podcastje aan, wat deadliften, de douche in en aankleden. In 20 minuten helemaal klaar. Veel beter dan al je spullen in je tas doen, naar de sportschool reizen, omkleden, wachten tot het apparaat beschikbaar is, netjes je handdoekje neerleggen, je oefeningen doen, weer omkleden, naar huis reizen, douchen etc.



Daarnaast is de moderne sportschool ook lijf geworden narcisme waar iedereen volgens mij veel meer tijd besteed aan hun gym outfit dan aan correcte training en voeding. Wat het ook nog eens belachtelijk duur maakt aangezien je in je t-shirt en goedkope gympen daar te koop loopt terwijl thuis niemand omkijkt als er in de onderbroek word getraind.



Ik ga in ieder geval nooit meer terug en kan de homegym alleen maar aanraden. Koop een romeins bankje en een squat/bench combinatie. Koop wat gewichten er bij en voor 200-300 euro heb je een volwaardige gym thuis. Hoeft ook helemaal niet veel ruimte in te nemen als je het bankje bijvoorbeeld weer verticaal plaatst als je klaar bent.