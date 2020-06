Goedemorgen Nederland. Laten we deze prachtige zondag beginnen met schitterend nieuws. Iemand bij de nieuwsdienst NOS heeft zowaar zuivere koffie gedronken, en is met een donderklap wakker geworden in De Echte Wereld. Terwijl Nederland sliep is hedenochtend in een daad van onverschrokken journalistieke realiteitszin een eerder gepubliceerd nieuwsbericht verherverbeterd en opnieuw wereldkundig gemaakt. Vluchtelingen wijzigen in illegale migranten bij een Nieuws Instituut met Staatssteun dat het niet zo nauw neemt met de werkelijkheid vereist eindredactionele heldenmoed. De onbekende NOS-eindredacteur is bij dezen voorgedragen voor de Martin Bosma Bokaal voor Kloekmoedige Nieuwsverslaggeving. We klappen.