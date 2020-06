We zaten even te kijken. Maar het staat er echt. In het koewaliteitstabloidje. Nederland is vol. Omdat niemand meer naar het buitenland gaat. Omdat er geen advertentie voor vliegvakanties meer in Volkskranten staan, wordt Nederland deze zomer overlopen door een tsunamisering van.... Nederlanders! Minister-President Rutte had nog dramatisch opgeroepen dat iedereen zonder kinderen maar in september oktober november met verkansie moest gaan. Maar daar trekken die overgebleven bejaarden, bewust kinderlozen en onze volksvertegenwoordigers zelf zich niks van aan. Wie nu niet iets lekker weg in eigen land boekt, vist achter het net en is de sjaak, deze sportloze sportzomer. Het wordt weer tijd voor een Nationaal Noodplan, want anders komt het niet goed. Al eerder las u hier over het geniale plan om boventallige dixi's en toiletten van gecancelde festivals bij boeren neer te zetten, en laten we nu doorpakken met de nationale actie LAND VOOR CAMPINGS. Want u moet toch ergens heen met uw toiletrollen. Goede reis!