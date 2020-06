Geachte redactie,

Gisteren vond ik het huis-aan-huis blad ' Amsterdam' in mijn bus. Een informatief krantje uitgegeven door de gemeente Amsterdam, waarvan elk stadsdeel zijn eigen editie kent. Zo blijf ik lekker op de hoogte van alles wat zich in mijn stad en in mijn stadsdeel in het bijzonder, afspeelt. Deze keer een paginagrote boodschap van de eerste burger van de stad: ons aller Femke. Zij gaat in op de Coronacrisis en hoe dit ons allemaal treft. Ze heeft het ook over saamhorigheid en dat ze trots is dat haar stad (ahum) zich van haar beste kant laat zien. Maar ook schroomt ze niet om te waarschuwen: "Daarom herinner ik u er nog eens dringend aan: houd 1.5 meter afstand, vermijd drukte, blijf thuis." En: "Als het nodig is dan zullen we niet aarzelen om op te treden, mensen te waarschuwen en waar nodig boetes uit te delen." Gevolgd door: "Liever doen we dat niet natuurlijk." Ik vermoed dat bij die laatste zin nog een opsomming hoort wanneer ze dat liever niet doet. Maar inmiddels weten we dat wel. Dat zo'n blaadje met een dergelijke boodschap bij mij (en honderdduizenden Amsterdammers) in de bus valt, vlak nadat Halsema in de gemeenteraad door het stof moest voor haar falen is een zoveelste trap in het gezicht van diezelfde Amsterdammers. In de kattenbak met die propaganda! Alleen mijn kat had de volgende dag het juiste antwoord op de holle retoriek van Halsema. Een ferme drol midden op haar hautaine porem.

Met groet,

Naam bij redactie bekend,

Amsterdam