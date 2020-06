Kermis IS een stukje hollandse cultuur. Maar dan wel zoals het lang geleden was. Elke attractie z'n eigen generatorwagen, zonder enige geluiddemping. De muziek moest daar dan nog overheen. Iedere exploitant draaide z'n eigen muziek. Kaartjes werden verkocht door een veuls te omvangrijk vrouwmens, gezeten in een te klein hokje. Zij bediende ook de schakelaar van de draaimolen. Dat ging nog ingewikkeld, met een soort schijthuisketting die via katrolletjes naar een zogenaamde waterweerstand liep. Een houten ton, gevuld met zout water, de ketting zat aan het deksel waaraan een paar roestige vinnen. Door de roestige metalen vinnen meer of minder in het stomende water te laten zakken, regelde zij de snelheid. Tegenwoordig gaat dat met onzichtbare electronica.

Toen kwamen de nieuwtijdse attracties, zoals die poliep-achtige dingen, Robot Volta was inmiddels geëlectrocuteerd, de vrouw met de baard werd ook niet zo oud, en de generatorwagens mogen ze vanwege milieuregels ook niet meer gebruiken. Moeten ze overal een evenement aansluiting aanvragen bij de plaatselijke netbeheerder, die ze daar drie poten voor uitdraait. Had ik het al gehad over de muziek? Dat mag inmiddels ook niet meer op een hoorbaar volume afgespeeld worden.

Wat is er nog over van de kermis?