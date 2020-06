Maar op zo'n Btissàme Bouchântouf zit niemand te wachten, echt niemand: Rob Jetten niet, die demonstrerende SJWers niet, Amsterdam die lieve stad niet, en Akwasi al helemaal niet.

".... toch heb ik géén directe ervaring met racisme in dit land."

Maar dat 'detoneert' volkomen met het huidige ''narratief'' dat alle minderheden gediscrimineerd worden en dat alle ca 13 miljoen autochtone Nederlanders racisten zijn (minus natuurlijk die paar duizend SJWers, Georgina Verbaan, Erik van Muiswinkel, Francisco van Jole,.... en, o ja, de eeuwig verongelijkte 'racist, fascist, nazi-roeper' Peter Breedveld).

Btissàme is in hun ogen 1) óf verschrikkelijk naïef (heeft zelf niet door dat ze gediscrimineerd wordt), 2) óf het is een soort van vrouwelijke 'uncle Tom' (láát zich gedwee discrimineren en probeert het de 'witte overheerser' naar de zin te maken in de hoop op clementie), 3) óf, in het beste geval, zij is één van de weinige uitzonderingen die, met meer geluk dan wijsheid, tot nog toe aan het racisme is ontsnapt.

Zelf denk ik dat Btissàme een intelligent meisje is, dat een goede opleiding heeft afgemaakt, door haar kwaliteiten een leuke/goede baan heeft gekregen, zich heeft aangepast aan de Nederlandse samenleving (niet per se door haar geloof op te geven; wel door zich 'normaal' te gedragen en te kleden, dus geen hoofddoek en zeker geen nikaab). Kijk, op zo'n manier kun je een heel eind komen in Nederland, ook al ben je geen oorspronkelijke, autochtone 'kaas'.

(Maar in het huidige tijdsgewricht zou ik, als ik jou was, niet zo met mijn opvatting te koop lopen, Btissàme; het zal je in bepaalde kringen niet in dank worden afgenomen).