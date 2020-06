Even over die spoedwet...

Een wet wordt pas wet in dit land door de handtekening van de koning. Wat zei die ook alweer, op de lege Dam, op 4 mei?

“Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. ”

Welnu, de spoedwet IS waanzin. Is de vrije democratische rechtsstaat opzij schuiven. Het nieuwe normaal is NIET normaal. Het is abnormaal en de spoedwet gaat abnormaal codificeren. Ik mag toch hopen dat een koning, die die woorden uitsprak een abnormale wet niet gaat tekenen en dit land dan maar in een constitutionele crisis stort of Rutte III het ontslag aanbiedt.

Nee tegen de spoedwet.

Maar Halsema moet natuurlijk wel gewoon opzouten. Had ze vorige week al moeten doen.